Esmakordselt täheldati vaala Vaikses ookeanis juba 1992. aastal ja sellest ajast alates on tema tegemistel silm peal hoitud. Whalienil pole selle aja jooksul olnud ühtki paarilist, ülejäänud vaalad ignoreerivad tema katseid suhelda.

Nimelt on tema probleem selles, et ta häälitseb erineval helisagedusel. Number 52 tema nimes tähistabki hertside arvu. Kui teised vaalad suhtlevad omavahel sagedusel 12–25 hertsi, siis Whalieni hääl küündib 52 hertsini. Paraku takistab see liigikaaslastel teda kuulmast.