VIDEO | Töötajad tapavad sadistlikult ja pissivad farmis: Lidli kaudu lauale jõudvad kanad taluvad jõhkrat kohtlemist

Täna avaldatud kaadrid näitavad, kuidas farmi töötajad linde broilerifarmis vägivaldselt kohtlevad. Näiteks tapavad nad haigeid linde neid lüües ja nende kaelu murdes. Filmitud materjal pärineb farmist, mille toodangut müüakse Lidli jaekettides. Kaadrite põhjal on farm väidetavalt rikkunud Saksamaa loomakaitseseadust ja kahjustanud lindude heaolu. Videomaterjal paljastab ka lindude ebasanitaarsed elutingimused. Farmis rikutakse toiduohutuse reegleid – näha on muu hulgas lindude lähedal urineerivat töötajat farmihoone sees. Samuti on näha lindude stressist põhjustatud kannibalistlikku käitumist ja koristamata laipu. Kaadrid paljastavad agoonias linnud, kes kannatavad põletike käes, on haiged või tõsiste väärarengutega, mis takistavad liikumist ning ligipääsu veele ja toidule.

„Lihatööstuse kanabroilerite aretuse eesmärk on lindude kasvu kiirendamine. Selle tulemusel kasvab nende lihaskere ebaloomulikult kiiresti – 7 kuni 9 nädala vanuselt kaaluvad nad ligikaudu 2 kg. Niivõrd kiiresti kasvavad tõud kannatavad kaasasündinud haiguste käes, mida tööstus peab normaalseks ning nimetab „tootmise haigusteks“,“ kommenteeris Nähtamatute Loomade kanade heaolukampaania juht Mari-Liis Jaik. „Üks levinumaid haiguseid on broileri rinnafileel valgete triipude kujul avalduv müopaatia – lihase funktsiooni häire. Inimesteni info sellistest levinud haigustest enamasti ei jõua. Tarbija jaoks tähendab see vähenenud toitaineväärtust – vähem valku ja rohkem rasva sisaldavat liha,“ lisas Jaik.



Probleemi adresseerimiseks kutsuvad Euroopa loomakaitseorganisatsioonid, sealhulgas Nähtamatud Loomad, üles Lidli jaekette liituma rahvusvahelise algatusega European Chicken Commitment. Selle jaoks on algatatud #LidlAnimalScandal kampaania. Loomakaitseorganisatsioonid nõuavad tõsiste heaolu probleemide vähendamist, võttes kasutusele konkreetsed meetmed, sealhulgas kiiresti kasvavate tõugude välja vahetamine aeglasemini kasvavate naturaalsete kanatõugude vastu.



Lidl on üks väheseid suurtest supermarketite kettidest, kes ei ole veel algatusega liitunud. Lisaks on Lidl Eesti ainukene Baltikumis, kes ei ole veel avalikult liitunud Lidl jaekettide rahvusvahelise lubadusega loobuda aastaks 2025 puuris peetavate kanade munade müügist ning kasutamisest oma kaubamärgi toodete valmistamisel.