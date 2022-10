300 hulkuvat kassi vähem: loomaarstid piirasid Kihnu kassikoloonia sigimist

„Kui mõelda, et veidi üle poole olid emased ja kassid toovad aastas ilmale minimaalselt kaks pesakonda, kus kummaski on viis poega, siis aitasime sellel aastal ära hoida peaaegu kolmesaja uue hulkuva kassi tekke,“ kommenteeris ELS-i otsese abistamise juht Elis Järvsoo. Tegelikkuses oleks saanud steriliseerida ja kastreerida rohkemgi kasse, kuid kõiki ei õnnestunud kätte saada ja ka mõni kohalik oli vastu tema territooriumil elavate metsikute kasside püüdmisele.

Enamik kohalikke olid loomakaitsjate ja veterinaaride taastuleku üle äärmiselt õnnelikud, sest olukord vajab sekkumist. Altimalt toodi seekord ka enda kodukasse steriliseerima ja kastreerima. Vaktsiinid said ka kaks koera. „Mul oli üks hästi armas kogemus kui viisin kassi ühele tädile koju tagasi. Ta ei olnud aru saanud, et see on tasuta ja pakkus meile raha, millest me siis muidugi keeldusime. Aga tänutäheks soovis veel tugevalt kallistada ja ütles, et ta nii väga muretses, mis saab kui kass jääbki poegima,“ lisas Järvsoo.

Kogu aktsioon oli põhjalikult planeeritud. Kasside kinni püüdmine Kihnus hakkas pihta juba päev enne loomaarstide saabumist, et ikka võimalikult palju kasse saaks ära lõigatud. Seekord olid Kihnus abis viis loomaarsti ja kaks abilist, kes steriliseerisid ja kastreerisid kasse viis tundi järjest. Lisaks oli kohal ELS-i otsese abistamise juht ja vabatahtlik ning Kihnu vallatöötaja koos kahe sõbrannaga, kes aitasid kasse püüda.

„Sel korral olid tingimused ja keskkond meile tuttavad, mõneks asjaks oskasime ka paremini ette valmistuda kui esimesel korral. Mõlemal korral, kui oleme Kihnus käinud, on meil olnud ülivinge meeskond. Meeskonnaliikmed on suures osas vahetunud, kuid äge töökultuur on säilinud. Mõlemal korral on Maarja Karjam meid suurepäraselt vastu võtnud ja ELS vabatahtlikud kasside püüdmisega ning ärkamisruumi ettevalmistamisega suure töö ära teinud. Aitäh teile!“ lisas Helen Valk, Viljandi Männimäe loomakliiniku loomaarst.