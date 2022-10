TAHAKS KOJU | Vuntsidega preili Luna unistab ainsaks perelemmikuks olemisest

Luna on 3-aastane kiisupreili, keda kaunistavad vahvad vuntsid ja šikk ülikond. Inimestega saab ta ilusti läbi, kuid kohanemiseks vajab siiski omaette aega. Usume, et Luna eelistaks olla pere ainus lemmik.

Kahjuks on Lunal erivajadus, nimelt algav neerupuudulikkus ja vajab seetõttu eritoitu. Hetkel on õige toiduga tema haigus kontrolli all, kuid tulevasel omanikul tuleb arvestada, et eritoitu vajab ta elu lõpuni. Haigus teda ennast ei morjenda ja kui Luna on inimesega harjunud, siis on ta lausa suurepärase iseloomuga pereliige.