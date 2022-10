Kas päästaksid pigem koera kui inimese? Uuringud annavad üllatava vastuse

Heategevusorganisatsioon Harrison`s Fund korraldas eksperimendi, selgitamaks välja, kellele meelsamini annetusi tehakse. Selleks avaldati kaks kuulutust, üks väikese lapse, teine koera pildiga. Tekst kuulutuse juures oli sama: „Kas annetad 5 naela, et päästa Harrison aeglasest ja piinarikkast surmast?“

Kujunes nii, et koer-Harrison kogus märksa rohkem annetusi. Uuringu läbi viijate sõnul viitab see võimalusele, et tunneme kaasa rohkem koertele kui inimestele.