Kellakeeramine mõjutab ka lemmiklooma: kuidas muutusega toime tulla?

Mõned loomaliigid on kellakeeramise suhtes tundlikumad, iseäranis puudutab see koeri. Nemad on harjunud reeglina ärkama, kui päike tõuseb, ja heitma magama, kui õues pimeneb. Samuti on koerte jaoks tähtis rutiin: kindlad tegevused ühel ja samal kellaajal.