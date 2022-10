FOTO | Liigutav: kalavõrku takerdunud lind kiindus Henn Põlluaasasse ja keeldus tema paadist lahkumast

Mees päästis linnu ta õrnalt lahti. „Ta laskis kõigel stoilise rahu ja ilma igasuguse hirmuta sündida, justkui teades, et meie endast talle vähimatki ohtu ei kujuta ning meie soov on teda vaid aidata,“ kirjutas Põlluaas. „Tõstsin linnukese siis vee kohale, et ta saaks sukelduda või ära lennata, kuid tal puudus selleks igasugune soov ja kavatsus. Hakkas minu peapesas hoopis agaralt sulgi sugema.“

Ta lisas, et tegi uuesti katse lindu vette panna, kuid taas asjata. „Minu soojas peopesas oli vist märksa mugavam olla kui külmas sügiseses vees. Ei jäänud siiski lõpuks midagi muud üle, kui lugesin talle õpetussõnad peale, et ta hoiaks võrkudest eemale, soovisin talle head teed ja panin pardikese vette. Ja mis te arvate, mis juhtus? Ta hakkas meie aerupaadile järele ujuma ning nõudis valjuhäälselt pardale võtmist – miks te jätate mind siia maha! Nähes, et me teda siiski tagasi ei võta, tõusis pardike lendu, tegi hüvastijätutiiru paadi kohal ja lendas eemal olevate sõprade juurde,“ jutustas ta.