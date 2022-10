Varesed tegid harakale kambaka, sekkuma pidid päästjad

29. oktoobril kell 14.50 teatati häirekeskusele, et Mulgi vallas Ärikülas on kährik vanasse kaaneta kaevu kukkunud. Päästjad tõstsid kähriku välja ja loom jooksis metsa. Päästeamet juhib tähelepanu, et maaomaniku kohustus on tagada oma maal ohutus. Vanad kaevud ja muud augud tuleb õnnetuste ärahoidmiseks korralikult katta või kinni ajada.