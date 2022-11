Ettevaatusabinõud vähendasid oluliselt ulukitega seotud liiklusõnnetusi

Samal ajal kui juhtumite arv näitab langustrendi, on keskmised kahjusummad oluliselt kasvanud. „Kui 2021. aasta esimese üheksa kuu keskmine kahjusumma oli 1600 euro ringis, siis tänavu on see jõudnud juba 2400 euro juurde,“ sõnas Orulaid. „Tulenevalt sõidukite remondihindade tõusust ja varuosade kallinemisest võivad täna kahjusummad isegi väiksemate mõlkide puhul ulatuda 7000 euroni.“

Statistiliselt on kõige pimedamad ja ohtlikumad kuud alles ees, mistõttu on Transpordiamet suurematel maanteedel ka vastavad ennetusmeetmed kasutusele võtnud. „Üle Eesti on paljud sõiduteed metsast taraga eraldatud ja metsloomadele on loodud spetsiaalsed teeületuskohad. Samuti kuvavad maanteede infotablood pimedal ajal teavituse – ettevaatust metsloomad liikvel – mis täna autojuhte oluliselt abistab,“ lisas Transpordiameti kõneisik Erki Varma.