Koera tapatöö aeti hundi kaela, loom kaotas pussitamise tõttu elu

Kuid arvestades, et Leedus on teadaolevalt suur probleem hulkuvate koertega, kes vahel ka karju moodustavad, ei oleks pidanud juhtunu kajastamises see variant, et tegu võis olla koeraga, juba algusest peale välistatud ega tagaplaanil olema. Eriti kuna kõne all oli hundile niivõrd tavatu käitumine.

Nüüd on tõde selgunud, kuid mainekahju kriimsilmale on siiski juba tehtud. Selle enam kui kuu kestnud poleemika tulemusena on inimeste hirm hundi ees kahtlemata süvenenud ning ilmselt ka tolerantsus hundi suhtes märkimisväärselt vähenenud. Ning hundil polnud selle looga tegelikult mingit pistmist. Raske on pärast seda rahvale selgeks teha, et hundid ei ründa inimesi. Kahjuks ei ole see ei esimene ega viimane näide huntidele tehtud ülekohtust – ei Leedus ega mujal maailmas.