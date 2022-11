Ka lemmikloomad kogevad lähedase kaotust: kuidas neid aidata?

Küsimusele, kuidas märgata, et teie lemmikloom kogeb omaniku kaotust ja kuidas teda aidata, vastab KIKA jaekaubanduse osakonna juhataja Ksenia German.

Kuidas märgata, et lemmikloom leinab?

Ksenia German sõnul on omaniku kaotanud lemmikloomadele iseloomulikud järgmised käitumismuutused: tähelepanu nõudmine, suurem nõudlikkus, sagedasem viibimine lemmikkohas ning sageli on levinumad ka ärevus, kurbus, vingumine, apaatia või loidus. Ksenia German sõnul võivad samad üleelamised avalduda ka pärast teise lemmiklooma – loomsõbra kaotust.

„Esimene asi, mida saavad loomaomanikud teha, on märgata oma lemmiklooma kurbust ja sellele vastavalt reageerida. Kuigi kaotusevalu periood on raske ka teistele teie lähedastele, peaksite meeles pidama, et teie lemmikloom kogeb tõenäoliselt samu tundeid, nii et ärge jätke teda saatuse hooleks – pöörake talle võimalikult palju tähelepanu, armastust ja soojust, kuid ärge üle pingutage – nii nagu inimesedki, vajavad ka lemmikloomad aega ja omaette olemist“, rõhutab Ksenia German.

Esmaabi – peremehe soojus

„Kui teie koer või kass on just kaotanud oma peremehe ja ta kiljub, nutab, väriseb, vingub või ohkab sagedamini, siis silitage looma võimalikult sageli, kallistage teda – inimese käe puudutus ja soojus on leinavale lemmikloomale esmaabiks,“ kinnitab Ksenia German ja lisab, et aidata võib ka uus seltsiline. – Kui te teate, et loom armastab eriti mõnda teie sugulast või sõpra, siis proovige ta külla kutsuda – see võib neljajalgset sõpra rõõmustada.

Kui ärevus püsib, võivad looma rahustamisel abiks olla stressivastased kaelarihmad.

„Sellised kaelarihmad on looduslik vahend stressi vastu võitlemiseks, sest need on loodud eeterlike õlide baasil. Kaelarihma stressivastased omadused püsivad aktiivsena kuni 8 nädalat – sellest ajast peaks piisama, et lemmikloom saaks stressiolukorraga toime tulla“, räägib KIKA esindaja ja lisab, et kui märkate unehäireid, siis võib aidata neist üle saada lavendlilõhnaline lamamisase, sest lavendlil on ka rahustav toime.