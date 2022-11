Kas saad aidata? Stress ja silmahaigus röövisid Bettylt isu

Betty on imeilus tagasihoidlik kassipreili, keda elu seni hellitanud ei ole.. Sillamäe kolooniast Pesaleidja juurde tuppa sooja saanud kassilapse immuunsus aga stressist nõrgenes ning välja lõid tervisemured, mis on sellises olukorras paratamatud.. Algselt tavapärase silmapõletikuna tundunud olukord aga kulmineerus kiiresti tohutult valulikuks ning murettekitavaks. Betty käis korduvalt oma silma näitamas silmaarstile ning sai peale kange ja vajaliku lokaalse ravimi.

Paraku käib silmamurega käsikäes alati ka nohu ning sellest tingitud isukaotus.. Betty ei söönud päevi iseseisvalt ning kassitoas tööl käisid mitmeid vahetusi töötajaid, et Bettyt turgutada, toita ning silmatilku manustada. Kõik see töö ja vaev ka vapra kiisulapse Betty päästis ning täna tunneb ta end oluliselt paremini!



Kõik arstivisiidid on tasulised ning vabatahtlikud hindavad kõrgelt veterinaaride tööd, kes aitavad aidata suurimaid murelapsi ning vähendavad nende hingevalu. Betty kliinikuarved ulatuvad aga juba 500 euroni ning MTÜ-l iseseisvalt enam jõud neist üle ei käi.



Kui sul on vähegi võimalik aidata Betty arvete tasumisega, siis palun ole hea, ja tee valik alljärgnevast:

Püsiannetajaks on kõige mugavam hakata meie kodulehel olevate pangalinkide abil https://www.pesaleidja.ee/anneta/



Ühekordset annetust on lisaks võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 9025 - kõne hind 25 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!



Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

Selgitusse kirjuta palun „BETTY“!



PS! Annetustest saadud raha kasutatakse 100% kodutute loomade abistamiseks