Kellest saab aasta lind 2024? Sul on võimalus sõna sekka öelda

Aasta linnu valimise eesmärk on tutvustada avalikkusele üht Eesti linnuliiki või liigirühma ning kaasata loodushuvilisi selle liigi uurimis- ja kaitsetegevustesse.



Ideekonkursil osalema on oodatud linnuhuvilised meeskonnad, kes on valmis esitatud ideed koostöös ornitoloogiaühinguga ka 2024. aasta jooksul ellu viima.



Ornitoloogiaühing ootab ideekonkursile kuni ühe A4 lehekülje pikkuseid ettepanekuid, mis peavad sisaldama aasta linnuks pakutava liigi või liigirühma nime, põhjendust, kavandatavate tegevuste kirjeldust ja projekti võimalike teostajate nimesid. Esitatav liik ei tohi olla varem aasta linnuks valitud. Eelmiste aasta lindudega saab tutvuda siin: www.eoy.ee/aasta-linnud.



Ideid kirja pannes võiksid meeskonnad mõelda ka sellele, et 2024. aastal on Tartu koos Lõuna-Eestiga Euroopa kultuuripealinn ning Kultuuriministeerium on ületuleva aasta nimetanud kultuurilise mitmekesisuse aastaks.



Ettepanekud tuleb saata käesoleva aasta 30. novembriks ornitoloogiaühingu e-posti aadressile eoy@eoy.ee.



Aasta linnu valib esitatud kandidaatide seast ornitoloogiaühingu nõukogu. Aasta lind 2024 avalikustatakse ühingu suvepäevadel järgmisel aastal.



Eesti Ornitoloogiaühing valib Eesti aasta lindu alates 1995. aastast. Käesoleva aasta lind on metskurvits, 2023. aasta linnuks valiti aul.