Tunnistajaks 17 silmapaari: keti otsas surnuks piinelnud Pontu tuhk saadeti hingedepäeval teele

„Lihtsalt tundsin, et on õige päev minna lasta,“ lausus ELL Tartumaa piirkonna juht Kristi Metsa, kelle sõnul on Pontule valmimas ka teda meenutav silt ja plaanis tema mälestuseks puu istutada. Pontu tuhk puistati keeruliste koerte keskuse juures asuva metsa alla.

„Meieni jõudis Pontuke liiga hilja ja tegelikult ei peaks tundma mingit süüd, kuid me oleme inimesed ja eks see ole mingis mõttes kollektiivne inimeseks olemise süütunne,“ ütles Kristi Metsa. „Endiselt virelevad vanad koerad jämedates lühikestes lehmakettides virtsa ja pori sees; endiselt virelevad kassikolooniad näljas ja külmas ning haigetena tänavatel. endiselt paljundavad kutsika ja kassivabrikud süümepiinadeta pisikestes puurides kõntsa sees loomalapsi, kelle saatuse ainukeseks mõõdupuuks on tehingust saadav tulu; endiselt koheldakse põllumajandusloomi kõndivate lihakehadena, virutades kaikaga ja viglaga ribidesse ning lõpetades nende elu hetkel, kui loomal on silmad pisarais, sest teab täpselt ette, kuna ja mil moel see lõpeb. Väga paljude loomade elu pole midagi muud, kui üks lõputu õudus.“