Lasteaed neljajalgsetele: esimeses puurivabas koertehoius õpivad loomad seltskondlikku etiketti

Hoiu rajaja Karmen Klaassen ütles, et koerte puurivaba päevahoid toimib teatud mõttes üsna sarnaselt inimlaste lasteaiaga - hommikul tutvutakse, mängitakse omavahel ja hoidjaga, jalutatakse, on söögiaeg ja ka päevane rahulik aeg. „Päevahoius õpivad koerad east sõltumata uusi sotsiaalseid oskusi, mida koer saab õppida ainult teiselt heatahtlikult koeralt. Tulemuseks on reeglina senisest enesekindlam koer,“ selgitas ta.

Teine oluline mõju väljendub tema sõnul omaniku poolt vaadatuna koera vähenenud ärevuses, kui ta satub uutesse olukordadesse. „Ärevus tekib ka üksi olemisest ja päevahoid on siingi üks hea lahendus,“ kinnitas Klaassen. „Tulemuseks on vähem arusaamatusi ja konflikte nii tänaval kui kodus. Ühesõnaga: sellest võidavad kõik – koer, tema omanik ja kogukond, kus selline koer elab.“



Mõistagi tekib skeptikutel küsimusi, kuidas sellises olukorras tagada turvalisus - võib ju juhtuda, et koerad omavahel ei klapi ja tulemuseks on verine tüli. „Nii nagu inimlastega – lasteaed ja kool ei saa asendada tööd mida tuleb teha baasoskuste omandamiseks kodus,“ tõdes Klaassen. „Sama lugu on koertega – hästikäituv koer saab alguse heast kodust.“