TAHAKS KOJU | Tiinena koertekolooniast pagenud Kiku raviks hingehaavu turvalises keskkonnas

Varjupaika saabudes ei olnud Kiku ei sõbralik ega ka agressiivne, oli pigem selline ettevaatlik ja eemalehoidev. Varjupaiga töötajad on Kiku käitumismuredega pikalt tegelenud ja tegelikult on näha, et ta tõesti tahab oma hirmud ületada, kuid eelnev elukogemus on olnud väga traumeeriv.