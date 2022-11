Loomapornot valmistatakse ka Eestis: loomakaitsjad kutsuvad üles võitlema zoofiilia vastu

Seksuaalvahekord loomaga on hetkel Eestis n-ö hall ala – see ei ole lubatud, aga keelatud ka ei ole. Kinnisideed seksuaalvahekorrast loomaga nimetatakse zoofiiliaks ning Loomuse hinnangul tuleb loomakaitseseadust muuta nõnda, et looma suhtes lubamatu teo alla läheks ka looma seksuaalne väärkohtlemine.

Seksuaalselt kasutatakse ära sisuliselt kõiki loomi. Kõige levinumad on koerad, neile järgnevad hobused, veised, kitsed, sead ja kanad. Vähem kasutatakse roomajaid, metsloomi, kasse, linde ja teisi loomi. Enamasti elab ohvrist loom koos ärakasutajaga. Lisaks otsesele füüsilisele kontaktile vaadatakse ka loomapornograafiat (inimene ja loom). Loomapornograafiat on toodetud isegi Eestis, kuid hetkel toodetakse seda kõige enam Ungaris.



Loomuse juhatuse liige Anu Tensing rõhutas rahvaalgatuse eesmärkidest rääkides, et looma suhtes lubamatute tegude hulka tuleb lisada loomade seksuaalne väärkohtlemine: „Tõenäoliselt tuleb paljudele üllatusena, et Eestis sellised aktid seadusega otseselt keelatud ei ole, sest me kõik saame aru, et loomade seksuaalsel väärkohtlemisel meie ühiskonnas kohta olla ei tohiks. On aeg sellised teod selgelt ära keelustada!“

Samuti tuleb karistusseadustikus teha mitmeid muudatusi. Praegu ei ole määratud karistust loomaga suguühtesse astumise või muul viisil sugulise iseloomuga teo kordasaatmise eest.

„Kõige tähtsam selle juures on see, et väärkoheldud loom eemaldataks tema väärkohtlejast, mistõttu tuleks kindlasti sellise teo eest määrata ka loomade pidamise ja loomadega töötamise keeld,“ täpsustas Tensing. Lisaks nõuab Loomus, et määrataks karistused ka loomaporno teadliku jälgimise, sellise teose omandamise, hoidmise, valmistamise, näitamise ja teisele isikule üleandmise eest.