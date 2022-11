Zoofiilia-vastane rahvaalgatus kogus loetud tundidega tuhatkond toetajat

Loomade julm kohtlemine on Eestis keelustatud, ent mida see täpsemalt tähendab, ei ole selgelt täpsustatud, mistõttu teod nagu seksuaalsed aktid loomadega on n-ö hallil alal – pole otseselt lubatud ega ka keelatud.

„Reaktsioonidest sotsiaalmeedias on näha, et algatatud petitsioon tuli paljudele üllatusena. Tundub loogiline, et Eestis ja ka mujal Euroopas oleks loomade seksuaalne väärkohtlemine seadusega selgelt keelatud, ent tegelikult see päris nii ei ole,“ kommenteeris Loomuse kommunikatsioonijuht Farištamo Eller. Inimeste reaktsioon näitab, et soov seaduse muutmiseks rahvalt on olemas.

Seksuaalsed aktid loomadega on keelustatud enamikus Euroopa riikides, sh näiteks Lätis ja Leedus. Loodame, et ka Eesti on varsti selles nimekirjas.

Zoofiilia keelustamist toetavad Varjupaikade MTÜ, Pesaleidja, Koduotsivad kutsud Venemaalt, Eesti loomakaitse selts, Loomapäästegrupp, Farmiloomade turvakodu Eestimaal, Linnafauna Zooveterinaarkeskus, Tartu Kassikaitse, Väikeste Loomade Abi ja Rohelise elustiili portaal Bioneer.

Loomus ootab kõiki inimesi ja organisatsioone rahvaalgatusele toetust näitama rahvaalgatuse portaalis .