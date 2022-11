Kuna PPA kommunikatsiooniosakonna spetsialist Kristjan-Jaak Nuudi on ennegi mesilasi pidanud, sündis otsus tiivulised ka Tallinna tuua. Alguses oli peresid kokku kaks, nüüd on juba neli.

„Mesilasi ei loendata, neid arvestataksegi peredena. Pere koosneb erinevatest liikmetest – emamesilane ja teised,“ selgitab Nuudi. „Talvituma jääb umbes 15 000–20 000, ja kui neist jõuab kevadesse 10 000, on hästi. Suvel on neid võib-olla 100 000 pere kohta. See on hästi muutuv hulk.“