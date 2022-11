ARVAMUS | Huntide arvukuse kohta on Eestis liikvel valeinfo, mis teenib jahimeeste huve

Üleeile vahendas Eesti Jahimeeste Selts valeinfot, mida levitasid ka mitmed meediaväljaanded. Esimene neist puudutab valeinfot, et Rootsis on 460 hunti. Tegelikult on heal juhul 400, sest kuus karja kütiti talvel ära ja seda ei ole arvesse võetud. Rootsis hinnatakse arvukust perioodil 1. oktoober kuni 31. märts. Seega isegi, kui 6 karja talvel maha lastakse ja nende jäljed loendatakse, siis neid arvestusest maha ei võeta.

Samuti oli Eesti Jahimeeste Seltsi poolt levitatud infos vale see, et avalik arvamus on hundi vastu. Tegelikult näitavad mitmed Rootsis 2021. ja 2018. aastal tehtud uuringud ja küsitlused, et inimesed toetavad hunti ülekaalukalt ja nende suhtumine neisse on positiivne.

Rootsis korrutatakse iga teadaolev pesakond numbriga 10. Eestis samuti, kuid tegemist ei ole usaldusväärse meetodiga, mille kohta on ka teaduslikult tasemel infot. Igal aastal tuleb hinnata uuesti igat olukorda ja reaalne pesakonna keskmine number võib muutuda. Näiteks võib selleks numbriks olla hoopis 7 või 5.

Et täpsemalt teada, tuleks selleks läbi viia uuringuid, aga neid Eestis kahjuks ei tehta. Ainuke info tuleb jahimeestelt, kes edastavad kogutud andmed Keskkonnaagentuuri. Ei mingeid teaduslikke seireid huvigrupi väliselt või DNA analüüse kogutud väljaheidetelt või kütitud loomadelt. Eesti kopeerib Soome- Rootsi loendusmeetodeid, kuid jätab ära mitmed olulised nüansid, mida kirjeldasin.

Kui liik on ohustatud ehk ebasoodsas seisundis, siis tuleb juhinduda ettevaatusprintsiibist, mida nõuab ka loodusdirektiiv.

Minu mitme aasta praktika hundipesakondi jälgides näitab, et pesakonnad on tihti vaid 3-5 liikmelised ja üksikuid hunte väga ka ei liigu. Eestis on karjad nii väikesed, et huntidest on defitsiit.

Hundikarja tugevuse määrab nende arv. Koos on nad tugevamad, kuid loomulikult kõik kokku ei sobi. Propageeritud on väidet, et hundid paljunevad hästi ja juurdekasv on hea. Jah, õige, aga rääkimata jäetakse, et pooled - kui mitte kõik hundikutsikad - ei ela isegi aastaseks.