Lidl Eesti loobub puurikanade munade müügist ja nende kasutamisest oma toodetes

Ettevõtte kodulehel avaldatud lubaduses seisab, et puurispeetavate kanade munad asendatakse vabapidamisel või mahekanade munadega.



„Suur rõõm on näha, et Lidl Eesti hoolib lindude heaolust ja loobub julmal viisil toodetud puurikanade munade müügist,“ kommenteerib Nähtamatute Loomade kanade heaolukampaania juht Mari-Liis Jaik. „Kanade elutingimused puurikanalates on väga halvad. Seda nägime ka oma silmadega eelmise aasta sügisel Nähtamatute Loomade poolt korraldatud puurikanade päästeaktsiooni raames. Näeme, et toidusektori ettevõtted üle maailma teevad jõulisi samme, et jätta selja taha iganenud ja julmad praktikad, mida tarbijad ei toeta.“



Sama lubaduse on Eesti jaekettidest andnud veel Rimi, Prisma, Maxima, Stockmann ja R-Kiosk.



Üha rohkem toidufirmasid astuvad otsustavaid samme farmiloomade heaolu parandamiseks.



Lisaks jaekettidele on loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad algatusega loobuda puurikanade munade müügist ja kasutamisest oma toodetes liitunud veel sadakond Eesti toidusektori ettevõtet. Värskete liitujate seas on veel näiteks VLND Burger ja Eesti vanim kohvik Maiasmokk.



Oktoobris 2021 tehtud Kantar Emori avaliku arvamuse uuringu kohaselt ei toeta 72% Eesti elanikest munakanade puuris pidamist. 78% vastanutest eelistab süüa tooteid, mille valmistamisel on kasutatud vabalt peetavate kanade mune.