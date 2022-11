Äri läks pankrotti? Kassipaljundaja andis kohutavas seisus tõukassid vabatahtlikult ära

„Kassid on pisikesed, kuna toiduga neid hellitatud pole, määrdunud kasukatega, jalad väljaheidetega koos, sest elasid räpases ja haisvas majapidamises oma rooja sees,“ kirjeldas MTÜ vabatahtlik Evelyn Taaler. „Hirmsate elamistingimuste tõttu on neil nii ussid, lestad kui ka muud siseparasiidid ning osadel kassidel ka organismis põletik.“

Seda, mis seisus nende karvastik on, näeb ka piltidelt ning ilmselt ei õnnestu kõigi kasside karva päästa ning tuleb see maha ajada. „Ehk ongi nii parem, saab uus ja korralik peale kasvada ning viltis pusade all haudunud nahk lõpuks korralikult hingata,“ rääkis Taaler.