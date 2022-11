Koos põgenikega Ukrainast Eestisse jõudnud koer sai auto all rängalt viga

Õnnetus juhtus ka sõbraliku Pekingi paleekoer Sonyga, kes märkas hilisõhtul teisel pool teed jalutavat koera ja tõmbas perenaise käest lahti, et tutvust sobitama minna. Nagu needuseks sõitis just samal hetkel vaiksel tänaval ka auto, mille juht ei jõudnud reageeridagi.

Kliinikus tuvastati Sonyl vaagna hulgimurrud (ristluu ja niudeluu luksatsioon), lisaks vasaku puusaliigese luksatsioon, mis vajab samuti kirurgilist sekkumist. Sony parema esijäseme küünar- ja kodarluu on samuti murdunud ning luuotsad on nihkunud ja vajavad seetõttu samuti kirurgilist fikseerimist.

Sony on praegu tugevate opioidsete valuvaigistite all, kuid ta ei tunne ennast siiski piisavalt mugavalt, et rahulikult puhata. Ta ei suuda hetkel vaagna seisukorra pärast iseseisvalt seista ning vajab seetõttu kusepõie püsikateetrit ja uriini kogumiskotti.