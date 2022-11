Kas saad aidata? JiJi istub kõhulahtisusega puuris kinni, viga ei leita

JiJi on siiani paistnud silma pigem hea tervisega, kuid nüüd on ta ohjeldamatu kõhulahtisusega puuri aheldatud. Giardias asi ei ole, kuid arst on kahtlustanud soolepõletikku. See on pisikesele organismile üsna kurnav diagnoos ja seisund, sest vedelikupuudus ning isutus on kiire tekkima. Need kaks aga vajavad väga kiiret reageerimist.

Nii ongi MTÜ olukorras, kus JiJi vajab täiendavaid uuringuid, et selgitada välja, millest selline sooleprobleem tekkinud on ja on ka tõenäosus, et variandiks on toiduallergia. Seda on vara ennustada, sest analüüsid peab tegema Saksamaa laboris ning neist lähtuvalt selgitama välja, milles asi päriselt on.

Et JiJi on juba tavakliinikus käinud, siis on kogusumma olemasoleva arvega ning eesootava arvega suurusjärgus 700 eurot.

See on vabatahtlikele parajalt suur löök, seega peavad nad taaskord paluma teie abi. Kui sul on vähegi võimalik aidata JiJi’d tema suures mures, siis palun ole hea ja tee valik alljärgnevast:

Püsiannetajaks on kõige mugavam hakata meie kodulehel olevate pangalinkide abil https://www.pesaleidja.ee/anneta/

Ühekordset annetust on lisaks võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 9025 - kõne hind 25 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!

Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

Selgitusse kirjuta palun „JIJI“!