Eesti kass tõi Belgiast maailmameistritiitli

See ei ole aga sugugi esimene kord, kui sama kasvataja kass niivõrd kõrge auhinna pälvib. Möödunud aastal õnnestus tema teisel kassil Parisa Bluel saavutada tiitel World Winner 2021. „Me oleme väga uhked ja tänulikud kõigile, kes meile kaasa elasid!“ kinnitas naine. „Tingimused olid karmid, aga meil õnnestus need läbida ja vaatamata karmile konkurentsile isegi võita.“

Ta lisas, et kassidega ühest riigist teise reisimine on mõneti keeruline, kuna lennukisalongi lubatakse vaid kaks looma. Kuna temal on kasse rohkem, võetakse turnee ette autoga. „Minu kassid on üldiselt juba sõitmisega harjunud,“ lausus ta.