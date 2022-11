Eakas lemmikloom vajab tervisekontrolli kaks korda aastas

Väga tihti kipuvad unarusse jääma just eakamad loomad ja harvenevad loomaarsti juures kontrollis käimised. See käik võetakse ette alles siis, kui loomal on päriselt mingisugune tervisemure tekkinud.



Isegi kui loom tundub terve, tuleks temaga käia kord aastas loomaarsti juures kontrollis, sest mida varem võimalikule haigusele jälile saadakse, seda suurem on tõenäosus, et haigus on veel ravitav või on võimalik selle kulgu aeglustada.



Eaka loomaga (10+ aastat) on soovitav käia kontrollis kaks korda aastas, sest vananedes nõrgeneb lemmiku organismi immuunsus ja on seetõttu vastuvõtlikum erinevatele nakkustele ning ei pruugi suuta vastu hakata erinevatele haigustekitajatele.



Regulaarsel ülevaatusel kontrollitakse su lemmiku elulisi näitajaid - temperatuur, hingamis- ja südamesagedus, pulss, vaadatakse üle hambad, silmad ja kõrvad, katsutakse üle kogu keha, et kontrollida lümfisõlmi, leida võimalikke kasvajaid, nahamuutusi või muid pehmekoevigastusi.



Vastuvõtul annab loomaarst nõu, kuidas eaka lemmiku elukvaliteeti tõsta õige toidu, toidulisandite ja igapäevategevustega, et hoida tervislikku kehakaalu, meelt erksana ja lihaseid tugevatena.



Kui sa ei ole oma eaka loomaga ammu loomaarsti juures käinud, siis tee seda nüüd.



Eakate loomade kuu raames, kutsub Varjupaikade MTÜ inimesi üles kodu pakkuma mõnele eakale koerale, sest paratamatult on just nemad need, kes varjupaikades kõige kauem oma uut kodu ootavad.