KOHUTAV VIDEO | Lidlit broileritega varustavas Hispaania farmis tapetakse tibusid vastu ämbrit lüües

Täna avaldatud kaadrid paljastavad lindude võikad elutingimused Lidlit varustava Hispaania ettevõttega Sada seotud broilerifarmides.



Videos on näha, kuidas farmitöötajad linde vägivaldselt kohtlevad. Näiteks tapavad nad haigeid tibusid neid vastu ämbreid pekstes. Töötajad viskavad ämbritesse ka elusaid linde, põhjustades nende piinarikka surma. Filmitud materjal pärineb farmist, mille toodangut müüakse Lidli jaekettides. Kaadrite põhjal on farm rikkunud Hispaania loomakaitseseadust.



Videomaterjal paljastab ka lindude ebasanitaarsed elu- ja piinarikkad transporditingimused. Linde laetakse transpordikastidesse viisil, mis põhjustab raskeid vigastusi. Videos on näha koristamata laipu ja agoonias linde, kes on haiged või tõsiste väärarengutega, mis takistavad liikumist ning ligipääsu veele ja toidule.