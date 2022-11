Miks koerad ründavad? Koertekoolitaja Aivo Oblikas: „Edasi läheb vaid hullemaks!“

Sellistel alustaladel õpetamisel on alati kõige paremad tulemused. Kuivõrd koer on aga inimesest täiesti erinev liik, siis tuleb temaga suhelda koerte keeles. Teda ei saa võtta nagu last või teist inimest. Koerte keel tähendab aga seda, et koertele tuleb anda ka tagasisidet, et meile mõned asjad ei meeldi. Kui enamikule koertele sobib tagasiside ka pelgalt „ei“ ütlemise kaudu, siis on ridamisi koeri, kes on suuremad, jäärapäisemad ja domineerivamad ning nendeni peab „ei“ sõnum samuti kuidagi jõudma.

Esimene põhjus on asjaolus, et inimeste hulk, kes suhtuvad koertesse kui lastesse, on meeletult kasvanud. Meie inimestel on olnud alati üsna maalähedane suhtumine, mis on võimaldanud kaks jalga maas hoida. See maalähedus on aidanud ka koertega suhtlemises ja koerte kasvatamises. See suhe on aga süsteemse tööga hävinemas ning inimesed ei oska enam koera koerana võtta.

Praegune olukord ei ole tekkinud üleöö, vaid see on nii-öelda aja jooksul küpsenud. Kui vaadata põhjuseid, mis selle olukorra on tekitanud, siis kõik need eksisteerivad edasi. Teatud mõttes võib toimuvat võrrelda aurulaevaga, millele visatakse sütt alla, et hoog sisse saada. Kui nähakse kaugemal ohtu ja sütt enam ei visata, liigub laev inertsist veel jupp aega hooga edasi, enne kui peatub.

Pool aastat tagasi toimus minu elukoha lähedal üsna paha koerte rünnak. Aiast said välja kaks koera, kes ründasid möödajalutajat nii tõsiselt, et inimene sattus ligi nädalaks haiglasse. Möödus kõigest mõni lühike kuu ja jällegi toimus väga traagiline ründamine. Ütlen siinkohal veel, et koerte rünnakuid hakkab lähiajal toimuma ning toimub oluliselt rohkem, kui me sooviksime näha.

Alles nädal tagasi kohtusin ühe inimesega, kellel on koerapidamise kogemust väga pikalt. Ta kurtis mulle, et koer hakkas näitusel väga halvasti käituma. Minu kõrvus oli see viga väike ja lihtsalt korrigeeritav. Kuid inimene ütles mulle, et ta ei saa seda korrektsiooni teha, sest teda vaadatakse siis kui loomapiinajat. Ja küsimus polnud mingis toores käitumises, vaid lihtsalt sakutamises. Aga inimene ei julgenud seda teiste inimeste ja koerte juuresolekul teha – isegi mitte trennis, sest saab kohe sildi külge. Sügise hakul juhtusin taas nägema internetis hulga laimavate kommentaaridega fotot, kus öeldi, et oldi kohtutud metsateel ühe inimesega, kelle koer oli vastutulijat tülitanud ja siis see inimene oli koera peale karjunud ja teda sakutanud. Ka see inimene löödi avalikult internetis risti.

Mõned ajad tagasi levis internetis video, kus inimene kõndis suuremapoolse koeraga tänaval ja koer tõmbas teda äkiliselt agressiivselt aia suunas. Selle peale koeraomanik tõmbas teda teravalt rihmast. See video riputati internetti ja inimene näriti seal sotsiaalmeedia grupis piltlikult öeldes tükkideks. Lugesin kommentaare, kuidas öeldi, et see inimene tuleks vangi panna ja vaeseomaks peksta, sellelt inimeselt tuleks võtta ära igasugune koerapidamise õigus. Lugesin seda kõike ja vangutasin mõttes pead.

Ma ei kutsu siinkohal üles koertega vägivaldselt käituma, vaid ütlen, et koerad on erinevad ja koertega tuleb käituda vastavalt sellele, millised nad oma iseloomulja kõikide teiste parameetrite järgi on.

Nad ründavad möödujat, kuna ta tuli ju nende territooriumile (mis teinekord ulatub aiast jupi maad kaugemale) või käitus see mööduja koerte mõistes kuidagi ebaloogiliselt ning seega oli rünnak ju nende arust igati õigustatud. Omanik ei ole kunagi öelnud, et see ei ole okei.

Ma olen täiesti päri, et inimeste oskused on erinevad. On neid, kes oskavad traktoriga sõita, ja on neid, kes liiklevad pigem sõiduautoga. Nii peaks olema ka koertega. Koertega tuleks suhelda koerte keeles.

Ma ütleks selle kohta nii, et kui koertel on tekkinud harjumuslikult halb käitumine ja omanik ei tee mitte midagi selle parandamiseks, siis see halb käitumine süveneb. Kui see konkreetne inimene ei oleks oma koera peale sellel hetkel karjunud, siis oleks võib-olla koer ülejärgmisel korral kedagi hammustanud. Kas see oleks siis parem? Kas etem oleks see, et paneme kõik niisugused koerad magama? Kas laseme neil kõigepealt hammustada ja paneme siis magama?

Kui koerad käituvad selliselt, et see võib viia ohtlike situatsioonideni, ja me ei sekku, siis see käitumine süveneb. Ja ühel hetkel ongi väga pahasti.

Teine halb nüanss eelneva juures on see, et see uus mõtteviis süvendab ühiskonnas laiemalt arusaama koertest kui lastest ning propageerib koerte nii-öelda vabakasvatust. Koertel lastakse teha, mida nad tahavad, ning arvatakse, et sellised koerad on õnnelikud. Kui koerad on ebakindlad, arad või agressiivsed, siis see „laseme teha mida iganes“ tähendab raamide puudumist. Sellistele koertele toodab see aga juurde ebakindlust, mis ühel hetkel väljendub agressiivsusena.



Minu jaoks on täiesti uskumatu, et minu poole on viimase aasta jooksul pöördunud paljud retriiverite omanikud, kes on hädas oma aastavanuste koertega, sest nad näitavad hambaid ja ründavad. Neid pöördujaid on olnud oluliselt rohkem kui eelneva 20 aasta jooksul ohtlikeks kvalifitseeritud tõugude omanikke kokku.

Minu poole pole pöördunud mitte ükski ohtlikuma tõu omaja. See on nagu teatav hoiatussignaal, et kui isegi sellised koerad juba ründavad, siis kui palju meil ikka tegelikult seda probleemi juba on. Kusjuures päris mitmed neist on öelnud, et on maksnud suuri summasid ja käinud peenetel koolitustel, kus on vaid pai ja premeerimisega õpetatud teatud hoiakuid ja pandud silmad kinni kasvava probleemi ees.

Rünnakute teine põhjus on inimeste ükskõiksus