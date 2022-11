Loomaõiguslased vastavad: miks on vajalik Eestis zoofiilia keelustamine?

Peale seda, kui rahvaalgatus „Keelustame Eestis zoofiilia“ avalikuks sai, on paljudel inimestel tekkinud küsimusi. Esiteks on inimesed šokeeritud, et zoofiilia siiani keelustatud ei ole, kuid küsitakse ka, kas üldse on vaja selle teemaga tegeleda ja kas see on Eestis piisavalt aktuaalne. MTÜ Loomus selgitab.