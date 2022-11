Ehmatav ka loomakaitsjatele: luukereks nälginud kärntõves koer päästeti uberikust jämeda keti otsast

„Lambivalgel ei saanud alguses arugi, kus see koer on. Keegi ei liigutanud ja õiget kuuti ma ka ei märganud. Lõpuks seletas silm mingit ketihunnikut, millest üks ketiosa siis rippus alla ja suundus kuudilaadsesse auku,“ kirjeldas ELL Tartumaa piirkonna juht Kristi Metsa. „Ausalt öeldes läksid sel hetkel jalad nõrgaks. Kogemus andis märku, et midagi ilusat seal ei oota. Nüüd oli küsimus ainult selles, kas selles kuudilaadses asjanduses on elus või surnud loom? On ta vaklade pureda või mingil moel ellujääja?“