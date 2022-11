Ta soovitab lähtuda kainest loogikast ja loomast võimalikult eemale hoida, võimaluse korral varjuda. „Ei ole mõtet näppu vahele toppida, kui see käib üle jõu,“ hoiatab ta.

Turvaline ei ole Radala sõnul ka gaasiballooni kasutamine - selleks tuleb agressiivsele loomale liiga lähedale minna. Tõhusam on võimalikult kõrgele paigutatud elektrikarjus, kui on juba teada, et koerad aeda tee võivad leida. „Ja naabritega rääkida,“ lisab ta.