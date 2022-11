Kas saad aidata? Lapse loovutanud Krae haigestus stressi tõttu põiepõletikku

Korduvalt välja ravitud, ent tagasi tekkiv põiepõletik on siiani väike murepilv vabatahtlike peade kohal, kuid tegelikult seisund on juba mõnda aega stabiilne ja Krae elab valuvaba elu. Abistajate suureks õnneks ei sirtsutanud Krae keelatud kohtadesse, vaid väljendas ebameeldivust nuttes ning liivakastis kraapides. Seepeale taibati kohe, et miski on valesti..