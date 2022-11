TAHAKS KOJU | Malbe Metabo jalutaks meeleldi oma aias

Malbe Metabo on pärit suurest koertevabrikust ja elutarkust on tal umbes 13+ aastat. Metabo jalutab oma praeguses ajutises hoiukodus enamasti rahulikult ringi ja ajab omi asju. Pigem soovib ta olla omaette, sest võõraid ta esialgu pelgab ja vajab aega uutes olukordades kohanemiseks. Nendele aga, kellega ta on juba harjunud, julgeb vahel pea süllegi panna ja pai küsida.