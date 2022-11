FOTOD | Tallinna loomaaias algab pulmaperiood

Sügis on kaljukitsede ja mägilammaste pulmaaeg, et talled sünniksid kevadel just tärkava rohu aegu. Sestap hoiab siberi kaljukitsede karja juht, kõige suuremate sarvedega hõbeselgne sikk, oma karjal hoolega silma peal, kuigi tähelepanuavaldusi võivad kitsedele teha ka karja nooremad isasloomad.