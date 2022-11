„Hoiukoduks olemisest olin tegelikult mõelnud juba paar aastat varem ja selle aja jooksul jõudsin ka kodu leida kahele tänavalt leitud kassipojale. Tänavu mais teatasid mulle lapsed, et nad on kooli juures ühte kassi toitma hakanud, kuna ta oli seal iga päev kohal ning väga sõbralik,“ meenutab ta. „Vaatasin ise ka ta üle ning selgus, et see kiisu on lõpptiine. Kiire kontroll arsti juures - ja viisime ta koju. Temast siis suurem töö hoiukoduna algas.“