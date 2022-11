Tõukoerte järele on kätemeri, krantsidega tee, mida tahad ehk kes on tõutagaajajad?

Enamus tõutagaajatest rõhutab, et on loomaarmastajad. Krantsil ja tõukoeral ei pidavat olema vahet, AGA: „ma tahan just seda tõulaadset!“ Erinevus tõutagaajate ja loomaarmastajatel ongi see, et viimased ei jäta hätta kedagi, kõik peavad saama arstiabi, süüa, sotsialiseerimist. Ole sa tõug või krants.