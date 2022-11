Eesti metsloomaühing: jätke ulukite hirmutamine ilutulestikuga, nad võivad põhjustada õnnetusi!

Uus aasta algab juba pooleteise kuu pärast, kuid iga uusaasta vastuvõtt ning sellele eelnev ja järgnev periood toob endaga kaasa ilmatul hulgal ilutulestike laskmist. See on kohutav aeg nii lemmikloomadele, metsloomadele kui ka inimestele, kes valju heli suhtes tundlikud on.

Rakettide müratase on 140-150 dB, mis võib lähedal seisvatele inimestele tekitada kuulmiskahjustusi. Loomade kuulmine on inimestest aga palju tundlikum! Lisaks nad ei mõista, mis see on või kust see tuleb.

Ilutulestikku kuuldes põgenevad metsloomad suure paanika ja kabuhirmuga suvalises suunas ja jõuavad nii sõiduteedele, mis põhjustab omakorda õnnetusi.

Paanikas linnud tõusevad pimedas lendu, kuid nad ei orienteeru. Nad ei saa aru, mis toimub, nad põgenevad kabuhirmus ja võivad segaduses põrgata kokku hoonete/akendega.

Kas sina ise tahaksid öösel keset magusat und müra peale üles ehmatada ja suvalises suunas, teadmatusest hirmul ja elu eest kuhugi kihutada? Just see toimub meie kõrval elavate loomadega.

Lisaks kaasneb rakettidega keskkonnareostus. Põlemisel eralduvad toksilised gaasid ja õhku paiskuvad peenosakesed põhjustavad hingamis- ja närvisüsteemi kahjustusi. Rakettide jäägid jäävad tihtipeale veel nädalateks ja kuudeks kaunistama meie tänavaid ja toovad surma loomadele, kes neid alla neelavad. Keegi ei võta vastutust enda maha jäetud prügi eest.

Miks me seda teeme? Kas tõesti ei saa teha teisiti? Saab ju! Paljudes riikides on ilutulestiku müük piiratud. Mitmed linnad, piirkonnad ja asutused üle kogu maailma on ilutulestikust vabatahtlikult loobunud. Ka Eestis on juba mitu omavalitsust loobunud ilutulestiku korraldamisest. Me täname neid!

Üleskutse eesmärk ei ole hakata keelustama uusaasta vastuvõttu. Ükski aastavahetus ei jää ometi seepärast tulemata. Soovime, et ilutulestiku laskmise hulk väheneks. Igaüks saab selleks anda oma panuse, jättes ise ilutulestiku ostmata ja paludes seda teisteltki.

Katsetada saab vahvaid alternatiive, näiteks: