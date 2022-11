Loomaomanikke toetav fond püstihädas: raha otsakorral, inimesed kasutavad jultunult ära

Möödunud aastal rajas Piret Kuiv oma varakult vikerkaare taha läinud Berni Alpi karjakoera tõugu Pisi-Aphrodite mälestuseks fondi, mis on loodud aitama neid loomi, kellel on küll omanik olemas, kuid ootamatute õnnetuste või haigestumiste järel napib raha kliinikuarvete tasumiseks.

Kui kodutuid loomi abistavad MTÜ-d leiavad tänu sotsiaalmeediale enamasti annetajaid, siis haigestunud või õnnetusse sattunud looma omanik võib leida end olukorrast, kus kliinikuarve kerkib kõrgustesse, kuid abi paluda pole kelleltki. Just selliste olukordade lahendamisega fond seni tegelenud ongi. Nüüd on aga säästud kokku kuivanud ja võimalikele abivajajatele tuleb hakata „ei“ ütlema.

„Oleme võtnud omale eesmärgiks, et konto seisu alla 1000 euro ei lase. Alati peab olema see summa olemas, kui abi vajab meie enda pikaajaline fondi liige, kes on iga kuu tasunud liikmetasu ja aidanud ka veel teiste inimeste lemmikuid lisaannetustega,“ selgitab Piret Kuiv. „Kahjuks on tänane olukord niisugune, et sellist summat meil enam kontol pole ja järgmisele abipalvele peame rahapuuduse tõttu abistamisest ära ütlema. Püüame kõik teha nii, et ei peaks hädavajalikku fondi siiski sulgema. Mure on suur.“

Pisi Aphrodite fondi tegutsemispõhimõtete hulka kuulub muu hulgas see, et osa kliinikuarvest tasub igal juhul looma omanik, samuti ei kanta annetatud summat kunagi kellegi teise kui loomakliiniku arvele.

Need reeglid ei pruugi aga kõigile abiküsijatele meeldida: alles hiljuti sai Piret telefonikõne, kus kurdeti, et kass on hakanud tuppa hädasid tegema, tõenäoliselt on tegu neeruprobleemiga ja kiisule oleks vaja ravi.

Piret andis esmalt nõu kassi toitu vahetada. „Helistaja käratas, et kas siis, kui toitu vahetan, ta ei kuse enam voodisse?! Mul ei ole raha, olen vabakutseline. Vaevalt saan arved makstud ja kassile söögi ostetud!“ toob ta näite. „Kuulasin ja tahtsin edasi rääkida, et proovid peaks ikka võtma - veri näitab palju. Aga siis käratas, et ma olen nii närviline ja viskas toru ära.“