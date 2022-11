Kas saad aidata? Keerulise diagnoosi saanud Kurri asus paranemise teele

Seal selgus vereproovide käigus, et Kurri organismis on tohutult kõrge põletik. Röntgen oli õnneks iseärasusteta ning kopsudes miskit ehmatavat ei olnud. Küll aga sai Kurri kaasa raviplaani antibiootikumide ja toidulisanditega ning ees ootab veel rida kliinikukülastusi, et järelkontroll oleks selline, nagu Kurri seda vajab ning et ta ruttu paraneks.



Kõik see on aga tohutult kulukas. Nii nagu oli respiratoorse paneeli saatmine Saksamaa laborisse kallis, oli muidugi mõista kallimatest kallim ka hilisõhtune külastus kliinikusse. Kuid Kurri elu on veelgi kallim. MTÜ loodab, et teie abiga saavad nad teda aidata edasi sel tervenemise teekonnal ning õigepea kuulutatakse kassilaps ehk ka terveks.

Kui Sa saad Kurrit natukenegi aidata arvete tasumisega suurusjärgus 81 eurot, et seda koormat kergendada, siis palun ole hea, ja tee valik alljärgnevast:

Püsiannetajaks on kõige mugavam hakata meie kodulehel olevate pangalinkide abil https://www.pesaleidja.ee/anneta/