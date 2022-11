Alanud kütteperiood võtab lemmikul karva lahti? Loomajuuksur õpetab, kuidas seda vältida

KIKA Lõunakeskuse loomajuuksuri Svetlana Kovalevskaja sõnul on toitmine loomulik protsess, mida ei saa vältida, kuid eksperdi sõnul on võimalusi, kuidas seda nii loomaomanikele kui loomadele lihtsamaks teha.

Loomajuuksuri sõnul ei mõjuta hooajalisus lemmikloomi enam nii väga, kuigi tavaliselt valmistuvad loomad külmaks aastaajaks paksema karva kasvatamisega, mis kevadel maha heidetakse. „Elades mugavates tingimustes, kui majas on talvel soe, vahetavad loomad karva aastaringselt, kuid aktiivsemaks muutub see protsess mitte ainult kevadel, vaid ka sügisel,“ räägib ekspert Svetlana Kovalevskaja.

Eksperdi sõnul avaldavad külmad ilmad õues ja kütteperioodi kuiv õhk tubades tõesti suurt mõju mitte ainult karva väljalangemisele, vaid ka selle nõrgenemisele: „Nii nagu inimese juustel, nii on ka lemmikloomade karvkattel oma tsükkel, mistõttu karv muutub ja uueneb. Keskkonna mõjul muutuvad loomade karvad nõrgemaks ja nende elutsükkel sageli lüheneb.“

Tihti arvatakse ekslikult, et karvade väljalangemise aeg on keeruline ainult pikakarvaliste lemmikloomade omanikele, kuid ka lühikese karvaga koeratõugude ja kasside omanikud on sellega hädas ning tihtipeale võib lühikeste karvade eemaldamine mööblilt, vaipadelt või riietelt olla isegi keerulisem.

Lemmiklooma juuksur Svetlana Kovalevskaja ütleb, et lemmikloomade karvade vähendamiseks ümbritsevast keskkonnast, tuleb järgida kahte põhireeglit.

Tugevdage organismi

„Ükskõik, milliseid hooldusmeetmeid kasutate, on soovitud tulemust raske saavutada, kui lemmiklooma kehas on puudus vajalikest ainetest, kui tema immuunsus on nõrgenenud. See on eriti tundlik probleem külmal aastaajal, mistõttu on oluline hoolitseda mitte ainult täisväärtusliku sööda, vaid ka toidulisandite eest“, märgib juuksur.