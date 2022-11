Kõmuline film karusnahatööstuse telgitagustest jõuab Eestis kinolinadele

„Tihtipeale me ei mõtle sellele, mis moetööstuse telgitagustes toimub, sh kui julm on see loomadele. Loodetavasti aitab selle filmi nägemine inimestel edaspidiselt olla teadlikumad oma valikuid tehes,“ selgitab Loomuse juhatuse liige Sirli Spelman, miks „Slay“-d kindlasti tasub vaatama tulla. „Meie igapäevastel valikutel, sh mida ma valime seljas kanda, on mõju ka kõigele muule meie ümber. Isekas oleks arvata, et meie ilu või uhkus võib tulla teiste elusolendite arvelt, seda enam, et tänapäeval on olemas mitmeid looma- ja keskkonnasõbralikumaid alternatiive.“