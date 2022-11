Peks, poolemeetrine pael ja lihasse kasvanud rihmanagad: pere pidas kutsikat jõhkrates tingimustes

„Kutsikale lähedale minnes hakkasime tundma rõvedat mädahaisu. Proovisime kaelas katsuda kaelarihma ja see oli nii kõvasti ümber kaela, et isegi väike sõrm sinna vahele ei mahtunud. Ehmatuseks oli kõri peal tunda mingi suurem kobakas ja see osutus elektriliseks kaelarihmaks,“ kirjeldas Metsa.

Hiljem õnnestus perenaisega ühendust saada ning too tunnistas, et oli teinud vigu. „Kui küsisime, kuidas on võimalik, et kaelarihma raudnagad on mädanenud kaela sisse, siis ta vastas, et seda ta küll ei märganud,“ vahendas Metsa. „Kutsikas olla võetud valvuriks. Keda küll valvas see alla meetrise paela küljes mädanev seitsmekuune sõbralik koer, kes lasi ennast süles ära viia, ei teagi.“