See pole vaid valges kitlis pai tegemine! Veterinaaride puudus ähvardab loomad abita jätta

„Olukorrale ei olegi lahendust,“ tõdeb loomade kiirabi asutaja ja Baltikumi Evidensia kliinikute juht Valdeko Paavel, kelle sõnul peetakse praegu vähemalt suuremates linnades enesestmõistetavaks, et hädaabi oleks tagatud ööpäevaringselt ja iga päev. „Inimesed ootavad, et kui nad oma loomaga saabuvad, on kõik nende teenindamiseks üles rivistatud ja valmis.“