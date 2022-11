Lemmikloomaregistritega seoses valitseb Eestis jätkuvalt kaos: nende haldamine on jäetud omavalitsuste kohustuseks, samas on võimatu tagada, et kõik sündinud kutsikad või käest-kätte müüdavad loomad sinna üldse jõuaksid, kuna registreerimine jääb omaniku südametunnistusele või selle puudumisele.