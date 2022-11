Hambutu Memm pääses puurist ja õppis usaldama

Tasapisi hakkasin võitma koera usaldust. Algul tundus see võimatu ülesandena, kuna Memm endiselt kartis tohutult käsi ega soovinud aedikust välja tulla. Nii väga tahtsin teda sülle võtta, nunnutada, tema jäätunud südamekest üles sulatada! Aga sain aru, et selleks oli veel liiga vara. Lasin tal olla nii, nagu ta ise soovis. Kuna teen tööd kodukontoris, istusin arvutiga tema aediku kõrval ja rääkisin temaga vaikselt. Tasapisi koer natuke rahunes ja hakkas aedikust väljas käima. Ta jooksis korraks teise tuppa, vaatas kiiresti ringi ja jooksis tagasi aedikusse. Huvi oli suur, aga julgust ei olnud. Mänguasjadest ta ka välja ei teinud. Nii meie päevad kulgesidki.

Ta kartis paaniliselt tema poole välja sirutatud kätt ning ei lasknud end katsuda ega sülle võtta. Memm ahmis toitu nii, nagu oleks ta varem pidanud selle eest võitlema. Saba oli tal pidevalt jalgade vahel. Külastasime temaga ortopeedi ja selgus, et üks jalaluu oli tal kunagi ilmselgelt katki olnud ja valesti kokku kasvanud. Õnneks oli arsti otsus, et opereerida ei ole vaja, kuna koer sai oma jalga kasutadata ning valudes ta ei olnud.

Nüüdseks on Memmest saanud täitsa tavaline koer. Ta jalutab ideaalselt rihma otsas, laseb endale ilusti traksid selga panna, laseb end sülle võtta. Kui traksid on seljas, hüppab ta ise sülle. Korteris jalutab ta julgelt ringi, aga puur on ikkagi tema lemmikkoht – seal on tema turvaline pesa. Memm saab hästi läbi nii minu vana koeraga kui ka kassiga. Oma vanuse kohta on ta vägagi aktiivne ja mänguline.

Saabus juuni ning ilmad läksid soojaks. Memm oli väga tubli, otsustasin, et nüüd hakkame õues käima nagu kord ja kohus. Mõeldud-tehtud. Hankisin talle kassitraksid, meelitasin teda pikalt ja lõpuks õnnestus talle need selga saada. Tundus, et iga minu puudutus oli tema jaoks hirmus, aga saime hakkama ja läksime õue.

Minu enda koer Jenny näitas talle head eeskuju, et inimese käest saab mõnusaid paisid ja seda ei pea kartma. Näha oli, et ka Memm neid soovis saada, aga käsi oli endiselt tema jaoks väga hirmutav.

See tunne, kui sa näed looma, kes tuli sinu juurde katkisena ja õnnetuna, muutumas õnnelikuks, on võrratu. Memm on väga tubli, armas ja vapper koer. Ma usun, et meil temaga õnnestub kõikidest hirmudest lõplikult üle saada.

Tahaksin panna lugejatele südamele – ärge kartke võtta varjupaigas eakaid koeri. Koer õpib igas vanuses. Ja kui ta usaldab teid, siis on kõik võimalik! Jah, see kõik võib võtta aega, aga see on seda väärt. Loomad oskavad olla tänulikud.

Juba neljandat aastat korraldame novembris 5+ koerte kuud. Üsna sageli kuuleme varjupaikades loomasoovijatelt, et päris kutsikat ei otsita, aga üle 5 aasta vanust koera ka ei tahaks. Seetõttu toomegi iga aasta novembrikuus esile 5-aastased ja vanemad koerad. Soovime näidata, et ka nemad on täisväärtuslikud pereliikmed ja ka nemad väärivad kodusoojust ning armastust.

Loe seeniorkoerte kampaania kohta lähemalt ja tutvu kõikide meie väärikas eas koertega SIIN.



Lugu ilmus Varjupaikade MTÜ ajakirja Käpa all 2022/3 numbris