Mida arvab maailm karusloomafarmidest? Avalik vastuseis loomade tarbimisele levib kõikjal

Karusnahk on ebavajalik luksuskaup, mida üha rohkem inimesi ei toeta. Avalikkuse pikaajaline vastuseis karusloomakasvatustele on viimastel aastatel viinud meid selleni, et aina rohkemates riikides on vastu võetud karusloomakasvatust keelustavad seadused. Arvamusküsitlused kogu maailmas on järjekindlalt näidanud, et enamik kodanikke peab loomade kasvatamist karusnaha saamiseks vastuvõetamatuks.