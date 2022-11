Homme on Annetamistalgud - aita koduta loomi!

Kui keskmiselt kulub loomale uue kodu leidmiseks kolm kuud, siis kahjuks on ka neid neljakäpalisi, kes peavad oma kodu ootama lausa aastaid. Oma 15 tegutsemisaasta põhjal võime julgelt kinnitada, et kusagil on iga looma jaoks keegi - tuleb lasta tal see õige inimene lihtsalt rahulikult ära oodata. Tahamegi tuua teieni lood meie vapratest asukatest, keda Sinu annetus aitab!

Bruno on koertest kõige pikaaegsem Varjupaikade MTÜ asukas. Paraku ei ole elu alati õiglane ja mõne aasta eest kaotas Bruno enda peremehe ning niimoodi tema uue kodu otsimise teekond meie juures alguse saigi. Kui üldiselt peaks varjupaik olema ühele loomale võimalikult lühike etapp tänavalt tuleku ja uude koju mineku vahel, siis Bruno jaoks on koduootuse aeg veninud üle kolme aasta pikkuseks. Varjupaigas kantakse Bruno eest võimalikult hästi hoolt, küll aga väärib ka tema kodusoojust ja päris oma inimese tähelepanu ning tingimusteta armastust. Oleme lootusrikkad, et kusagil leidub Bruno jaoks õige inimene. Pika koduootuse ajal on oluline, et koeral oleks kõht täis ja et ta saaks võimalikult täisväärtuslikku toitu. Meie hoole all on hetkel üle 50 koera - nende toiduvaru üheks kuuks maksab ligikaudu 1500 eurot. Kui soovid ulatada Brunole ja teistele tema saatusekaaslastele abikäe, et neil oleks kõht täis, siis anna enda panus!