Riigikogulane tõttab appi: Leo Kunnase toel jääb tänavakasse vähemaks

„Cats Help on taas valitud katuserahade saajaks summas 5000 eurot - seda juba teist aastat järjest. Oleme väga väga tänulikud! Imeline on, kui hüljatud loomad lähevad korda ka meesterahvatele, eriti veel sõjanduseksperdist poliitikule nagu on seda härra Kunnas,“ kirjutas kasside abistamisega tegelev MTÜ ühismeedias, tänades ühtlasi ka Annika Leiest ja Eno Leiest, kellest viimane on Pirita linnaosakogu sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimees. Nemadki seisid kodutute kasside päästmise eest.

MTÜ-l on juba selge, mida eraldatud rahaga peale hakatakse: „Kuna rahad ise tulevad alles kevade poole, siis on see just õige aeg suuremajooneliseks steriliseerimiseks. Plaanis on ennetada kevadel ja suvel sündivaid kassipoegi ning selle võrra vähendada uute kodutute kasside teket. Kevade poole teeme ka üleskutse meile teada anda, kuhu toetus suunata, kus on kõige kriitilisemad kassikolooniad.“