Kalender õpetab, kuidas advendiajal loomadele head teha

„Tihtipeale on väikestel tegudel suur mõju, eriti kui sama teevad paljud inimesed või väikestele sammudele järgnevad suuremad sammud,“ sõnas Loomuse juhatuse liige Anu Tensing. „Advendikalendris olevaid tegusid on kindlasti lõbus teha jõuluajal koos pere, sõprade või kolleegidega. Koos head teha on ju eriti mõnus!“