Hersoni pommirahe alt Eesti loomakliinikusse: ränga teekonna vastu pidanud koer sattus siin surmaohtu

Eestimaa loomakaitse liit vahendab Karati pere lugu, mis on väga traagiline nagu paljude teistegi ukrainlaste omagi.

Vahetult enne sõda suri koera perenaise Iryna insuldi saanud ema. Vaevalt jõudis naine ema matta, kui algas pommitamine. Ta ei jõudnud isegi korda ajada kõiki dokumente, sest see polnud ühtäkki enam kõige olulisem.

Nad elasid okupeeritud Hersonis kortermajas, mille esifassaadi purustasid pommid. Otse nende kõrval asuvas koolimajas otsis peavarju igal ööl ligi 100 inimest. Ühel päeval pommitati see maatasa koos kõigi nende abiotsijatega. Pidevalt tulistasid Hersoni tänavatel ka snaiprid. Eriti meeldis neile tappa noori poisslapsi, et elimineerida tulevane oht.

Edasi aitasid neid peita lihtsad maainimesed külades, ka nende autot, sest kogu aeg patrullisid vene sõdurid mööda inimeste kodusid. Varastasid, mis kätte said ja Hersoni numbrimärgiga auto leidmine oleks tähendanud Iryna ja tema lapse mahalaskmist.

Iryna tööl ei käi, kuid õpib aktiivselt eesti keelt, et leida kiiremini töö. Tallinna tulek oli teadlik valik, sest kunagi oli tema tuttav käinud Pärnus ja rääkinud, et Eestis on head inimesed, ilus loodus, saab suhelda vajadusel vene keeles ning koolid olla tasemel. Iryna õde põgenes Itaaliasse ja seal olla praegu palju keerulisem.